29 ottobre 2018- 12:26 Maltempo: Vicenza, attivata sala crisi dei Vigili del fuoco

Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - Attivata da ieri sera la sala crisi presso il comando dei vigili del fuoco di Vicenza per fronteggiare le eventuali situazioni di crisi dovute al maltempo in provincia. Una riunione coordinata dal comandante Mauro Luongo con tutti i responsabili dei vari settori si è tenuta questa mattina alle ore 8. I vigili in servizio sono stati integrati con personale richiamato a rinforzare il dispositivo di soccorso per le possibili criticità. Alle ore 11.30 sono in atto 9 interventi di cui 5 legati al maltempo.