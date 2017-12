MALTEMPO: VICENZA, PROSEGUE PULIZIA NEVE SULLE STRADE NEI QUARTIERI

11 dicembre 2017- 13:48

Vicenza, 11 dic. (AdnKronos) - Questa mattina Vicenza si è risvegliata coperta da una coltre bianca che, a poco a poco, si sta sciogliendo con la pioggia che sta scendendo in queste ore. Dall'attivazione del Piano neve fino alla scorsa mezzanotte, i mezzi di Aim Amcps hanno sparso circa 91 tonnellate di sale su oltre 950 chilometri di percorrenza stradale.Nessuna criticità è stata registrata al numero telefonico emergenze (0444955660) pubblicato sul sito di AIM Amcps alla voce “Emergenze”, a cui si possono segnalare anche oggi reali problemi che riguardino a viabilità e le aree pubbliche.Sono invece pervenute alcune segnalazioni alla centrale operativa della polizia locale e all’urp relativamente a rami, anche di grandi dimensioni, caduti sulle strade per il peso della neve che non hanno però creato particolari disagi e che sono stati prontamente rimossi. Altre segnalazioni sono pervenute con richieste di pulizia dei marciapiedi. Sulle strade si sono verificati rallentamenti.