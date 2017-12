MALTEMPO: VICENZA, PROSEGUE PULIZIA NEVE SULLE STRADE NEI QUARTIERI (2)

11 dicembre 2017- 13:48

(AdnKronos) - Per tutta la notte secondo quanto previsto dal Piano neve comunale l’attività di AIM Amcps è proseguita con 8 mezzi attrezzati con spargisale e lame, che hanno continuato a liberare la viabilità principale, per complessivi 450 chilometri (dato riferito alle 10.30), mentre ora sono concentrati sulla viabilità secondaria e all’interno dei quartieri.Aim Amcps ha attivato anche il servizio di vendita di sale (al prezzo di 6 euro al sacco) presso la sede di viale sant’Agostino 152. AIM Ambiente, poi, era già operativa con 30 addetti fin dalle 6 di stamane, per liberare gli accessi esterni alle scuole e ai principali edifici pubblici, gli attraversamenti stradali, ponti e percorsi pedonali, sempre secondo quanto previsto dal Piano neve e secondo le priorità in esso stabilite. AIM Ambiente sta coordinando anche il lavoro di una trentina di richiedenti asilo che operano come volontari nelle zone di viale Trento, viale Mazzini e adiacenze e accessi dell’ospedale.Per garantire la sicurezza, è indispensabile che anche i cittadini collaborino. Come indicato nel Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza, i possessori e detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la pubblica via sono chiamati, in particolare, a provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti dalla loro proprietà sul suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone o cose. In questo caso devono segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a evidenziare eventuali aree a rischio in attesa dell’intervento pubblico. Inoltre i cittadini sono invitati a sgomberare la neve dai marciapiedi che fronteggiano le proprie case.