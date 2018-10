29 ottobre 2018- 12:36 Maltempo: Vicenza, vigili del fuoco salvano donna

Vicenza, 29 ott. (AdnKronos) - Salvata in tarda mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco una donna in procinto di scivolare nel fiume Tesina a Marola di Torri di Quartesolo. La donna si era allontanata questa mattina da casa quando sono scattate le ricerche dopo il ritrovamento dell’autovettura. I sommozzatori hanno scorto la donna poco prima del ponte dell’autostrada sull’argine estremo. La donna è stata soccorsa coperta e portata in barella fino alla strada per essere trasferita in ospedale dal personale del suem 118.