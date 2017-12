MALTEMPO: VOLONTARI VENETI PRONTI PER L'EMILIA

13 dicembre 2017- 14:18

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Per essere pronta ad aiutare comuni e cittadini dell’Emilia colpiti dalle avversità atmosferiche delle ultime ore, anche la protezione civile regionale si è subito mobilitata per raccogliere la disponibilità dei volontari veneti. Anche se al momento non c’è ancora la necessità di un immediato invio delle risorse, hanno già comunicato di essere pronte ad un’eventuale partenza cinque squadre: due di Verona, una a testa per Vicenza, Padova e Treviso. Anche Belluno, Venezia e Rovigo peraltro stanno predisponendo le prime squadre.“Ancora una volta, come sempre nelle necessità – afferma l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin - si conferma massima l’efficienza della nostra protezione civile. Ci auguriamo che nelle prossime ore la situazione in Emilia possa migliorare, ma è certo che il Veneto in caso di necessità sarà presente massicciamente per aiutare le popolazioni colpite. Fin d’ora quindi va il primo grazie ai tanti che si sono già resi disponibili e a quelli che si aggiungeranno nelle prossime ore”.