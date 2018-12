14 dicembre 2018- 11:32 Maltempo: Zaia, in Veneto i danni ammontano a un mld e 769 mln di euro

Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il Commissario Delegato di Protezione Civile, Luca Zaia, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità Europea, al Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e a vari Ministeri, in primis il Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali, la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici di ottobre e novembre nel territorio del Veneto e, in particolare, nel Bellunese e che ammontano ad un totale di un miliardo e 769 milioni di euro. Alla Comunità Europea sarà richiesta, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l’attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie.