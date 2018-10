30 ottobre 2018- 14:56 Maltempo: Zaia, in Veneto una vittima e un disperso, danni per centinaia di milioni

Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Purtroppo abbiamo avuto una vittima ieri sera a Feltre, un ingegnere padovano, e il mio cordoglio va ai suoi familiari, e due dispersi, di cui uno ritrovato da pochi minuti, e speriamo di ritrovare il secondo a breve, sempre in provincia di Belluno". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera."I danni sono sicuramente di qualche centinaia di milioni di euro, ma sono difficili da quantificare. Ricordo che subito dopo l'alluvione del 2010 si parlava di danni per 100 milioni di euro e alla fine sono stati quantificati in un miliardo di euro. E questa volta abbiamo avuto più pioggia di allora e soprattutto della grande alluvione del 1966", ha spiegato Zaia, "Con la differenza che grazie agli interventi realizzati dal 2010 ad oggi con i 411 milioni di euro di interventi per i bacini di laminazione e rafforzamento, gli argini questa volta non hanno subito danni".