3 novembre 2018- 13:01 Maltempo: Zaia, non abbandonate la montagna veneta (2)

(AdnKronos) - "I danni sono ingenti - ha lamentato ancora Zaia - almeno un miliardo di euro di danni lo abbiamo, considerando tutto il territorio. Per questo se abbiamo risorse dobbiamo partire subito e chiediamo pubblicamente di avere libertà nella gestione commissariale". E, dopo aver ringraziato "quanti hanno lavorato e stanno lavorando ancora", il governatore del veneto ha voluto lanciare un invito pressante: "Evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di intasare luoghi e strade in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a fare selfie o foto... Andate dopo quando la situazione sarà normalizzata: non abbandonate la montagna veneta, noi la faremo come prima e più di prima", ha concluso.