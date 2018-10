29 ottobre 2018- 15:15 Maltempo: Zaia, siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio (2)

(AdnKronos) - “La situazione avrà ancora un picco a partire dal pomeriggio di oggi – ha detto ancora Zaia – ma la macchina della prevenzione è in funzione e alle tante offerte di aiuto provenienti da singoli cittadini, che ringrazio, dico che al momento non c’è necessità di supporto. Voglio invece fare un appello a tutti, in particolare ai più giovani: evitate le zone pericolose, soprattutto evitate di fare foto o filmati col telefonino. Restate distanti dalle zone in cui si vede la forza della natura all’opera”.Da parte sua l’assessore Bottacin ha confermato che l’Unità di Crisi allargata, che rappresenta una novità, è pienamente operativa e la Regione coordina le sette prefetture. Il picco massimo delle precipitazioni è previsto nel pomeriggio e in serata ma – ha fatto rilevare Bottacin – le conseguenze si avvertiranno più tardi sulla portata dei corsi dell’acqua che sono costantemente monitorati. Sono circa 10 mila i volontari della protezione civile già allertati e un migliaio fanno parte di squadre specializzate.