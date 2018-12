22 dicembre 2018- 23:27 Mandzukic stoppa la Roma

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - La Juventus ha battuto la Roma 1-0 in casa, con un gol al 35esimo di Mandzukic nella 17esima giornata di campionato. Adesso i bianconeri sono campioni di inverno con due giornate di anticipo. La Juve ha 49 punti in classifica, 8 in più del Napoli.