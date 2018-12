2 dicembre 2018- 12:12 Manovra: 1 mln l’anno 2019-21 a ricerca malattie Parkinson e Alzheimer

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Un milione l’anno, per tre anni, da destinare all’European brain research instituite. Il governo ha presentato un emendamento al ddl bilancio, in commissione Bilancio alla Camera, che stanzia un contributo per "individuare nuoce strategia terapeutiche per malattie neurodegenerative e altri gravi disturbi del sistema nervoso", si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento. Tra gli obiettivi dell’istituto c’è la ricerca di terapie efficaci "contro le malattie d’Alzheimer e di Parkinson".