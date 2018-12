2 dicembre 2018- 12:28 Manovra: 4.000 assunzioni centri impiego, 120 mln in 2019 e 160 mln da 2020

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - A partire dal 2019 le regioni “sono autorizzate ad assumere fino a 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l’impiego". La spesa ammonta a 120 milioni per il prossimo anno e 160 milioni a partire dal 2020. La norma è contenuta in un emendamento al ddl bilancio presentato dai relatori in commissione Bilancio alla Camera.