2 dicembre 2018- 13:39 Manovra, 4mila assunzioni in centri per l'impiego

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - A partire dal 2019 le regioni "sono autorizzate ad assumere fino a 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego". La spesa prevista ammonta a 120 milioni per il prossimo anno e 160 milioni a partire dal 2020. E' quanto contenuto in uno dei 56 emendamenti al ddl bilancio presentati oggi dai relatori in commissione Bilancio alla Camera. A partire dalle 18 la Commissione valuterà i subemendamenti a quelli governativi, poi il dibattito proseguirà in notturna sugli accantonati. Il confronto riprenderà domani mattina con l'obiettivo di arrivare in Aula mercoledì per la discussione generale.Tra gli emendamenti presentati anche uno che prevede di raddoppiare le risorse per accorciare i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie - che passerebbero da 50 a 100 milioni l'anno, per il periodo 2019-2021 - e un altro che consente di dedurre l'Imu sui capannoni industriali da Ires e Irpef al 40%. Esclusi dai provvedimenti invece reddito di cittadinanza e modifiche alla legge Fornero sulle pensioni sui quali il governo starebbe ancora lavorando. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il pacchetto di modifiche non sarà presentato durante i lavori alla Camera ma direttamente al Senato durante la seconda lettura.