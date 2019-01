7 gennaio 2019- 11:37 Manovra: 6 mensilità reddito cittadinanza anticipate per chi avvia attività

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Un aiuto per chi avvia un'attività, rinunciando al reddito di cittadinanza per mettersi in gioco nell'attività di impresa. E' quanto prevede l'ultima bozza della relazione che accompagnerà il dl sull'introduzione del reddito di cittadinanza. "Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC - si legge infatti nella bozza - è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili".