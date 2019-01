7 gennaio 2019- 11:44 Manovra: 6 mensilità reddito cittadinanza anticipate per chi avvia attività (2)

(AdnKronos) - Incentivi all'imprenditorialità anche per beneficiari del reddito di cittadinanza che fanno parte di un nucleo famigliare, dunque percepiscono sussidi più elevati. Per chi avvia un'attività di impresa o di lavoro autonomo, sono previste nell'ultima bozza due mensilità di reddito di cittadinanza anticipate per il nucleo famigliare a titolo di incentivo. Ma l'avvio dell'attività va comunicata entro 30 giorni all'Inps, pena esclusione dal reddito di cittadinanza.