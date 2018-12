2 dicembre 2018- 12:05 Manovra: a Cnr 30 mln l’anno nel 2019-2028

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Trenta milioni l’anno, nel periodo 2019-2028, per il Consiglio nazionale delle ricerche. Lo stanziamento delle risorse è previsto in un emendamento del governo al ddl bilancio, presentato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse, si spiega nella relazione tecnica, vengono attribuite “per il perseguimento efficace delle attività istituzionali di ricerca”.