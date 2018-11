12 novembre 2018- 13:43 Manovra: agenda P.Chigi saltata, vertice avrebbe dovuto tenersi alle 10

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra era in agenda e avrebbe dovuto tenersi alle 10. Nonostante fosse circolata la voce che nessun incontro fosse previsto, l'appuntamento c'era e fonti di governo sostengono che a far saltare la riunione sarebbero stati solo una serie di ritardi: da qui la decisione di riaggiornarsi al rientro del premier Giuseppe Conte da Palermo. Di Maio sarebbe arrivato a palazzo Chigi prima delle 10, intrattenendosi con Conte. Salvini, nel frattempo, era impegnato alla cerimonia di apertura dell'Anno accademico della Scuola superiore di polizia. Il ministro dell'Interno è arrivato a palazzo Chigi quando Di Maio era già andato via, intercettato dai cronisti a Montecitorio. A quel punto, Salvini si sarebbe confrontato col premier -sempre su manovra e dossier Libia come precedentemente Di Maio- alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.