MANOVRA: AIGO, TASSA AIRBNB GARANTISCE EQUITà E FERMI ABUSIVI

9 maggio 2017- 17:16

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "La 'Tassa Airbnb' contenuta nel Dl Manovra sia una concreta occasione per il Parlamento di garantire equità, stanando chi esercita attività abusiva e locazioni senza alcuna autorizzazione. E nel contempo sostenga invece chi, al contrario, opera secondo le normative regionali e nazionali previste, a tutela dei consumatori, ai quali vanno riconosciuti diritti sulla sicurezza degli immobili in locazione e legittime aspettative in merito alla qualità dell'accoglienza". Ad affermarlo in una nota è Agostino Ingenito, presidente nazionale di Aigo, l’associazione delle attività ricettive extralberghiere di Confesercenti."Se appare evidente il tentativo dello Stato di introitare risorse per giustificare i costi della manovrina - sottolinea - appaiono del tutto contorti i sistemi che si intendono adottare. L'imposizione della cedolare secca per le locazioni al di sotto dei 30 giorni e l'obbligo di sostituto di imposta per gli intermediari immobiliari non consentiranno certamente di ottenere maggiori risorse, né di sanzionare o far emergere dal sommerso un mercato del tutto fuori controllo".