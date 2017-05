MANOVRA: AIGO, TASSA AIRBNB GARANTISCE EQUITà E FERMI ABUSIVI (2)

9 maggio 2017- 17:16

(AdnKronos) - Piuttosto, aggiunge, "servono altri e più efficaci provvedimenti tipo una regolamentazione dei sistemi online di prenotazione, superando le ipocrisie di taluni portali che, pur ottenendo milioni di euro di introiti, non intendono sottostare ad alcun obbligo in merito alla responsabilità di promuovere strutture non regolari e con modalità di imposizioni di oneri e costi del servizio reso, in alcuni casi anche superiore al 30% del prezzo di camere ed appartamenti".L'approvazione del Dl senza i necessari correttivi che suggeriamo, rileva Ingenito, "rischia di aumentare la deregulation e la confusione nel mercato ricettivo, che va invece sostenuto per l'importante occasione economica che sta offrendo per migliaia di famiglie italiane. Chiediamo inoltre - conclude il presidente di Aigo - che le locazioni brevi siano definite categorie ricettive per rispettare gli obblighi della presentazione di una Scia amministrativa, della notifica delle persone alloggiate, dell’eventuale tassa di soggiorno e delle norme fiscali in merito all'integrazione di reddito assoggettate ai fini Irpef".