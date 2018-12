16 dicembre 2018- 21:41 Manovra: al via vertice a Palazzo Chigi per cercare intesa

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice dei 'big' di governo per trovare l'intesa sulla manovra, mentre stringono i tempi per evitare la procedura di infrazione che aleggia sull'Italia. Si cerca di trovare la quadra alla luce di quello 'sforzo aggiuntivo' chiesto da Bruxelles per evitare il cartellino rosso.Tre miliardi e mezzo, stando ai rumors, mancherebbero all'appello per 'accontentare' l'Europa ed evitare 'sette anni di lacrime e sangue', questa la definizione con cui, ai piani alti di Palazzo Chigi, viene descritto il quadro che attenderebbe l'Italia nel caso in cui si imbattesse nella procedura di infrazione. Seduti attorno al tavolo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri dell'Economia e dei Rapporti col Parlamento Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari al Tesoro Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Si tratterà soprattutto su ecobonus, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Attorno alle 20, Salvini si è allontanato a piedi da Palazzo Chigi per prendere del sushi da asporto nella vicina piazza del Parlamento. Costantemente al telefono e apparentemente nervoso, il vicepremier e ministro dell'Interno ha invitato i giornalisti a non seguirlo.