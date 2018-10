17 ottobre 2018- 11:40 Manovra: Alleanza contro povertà, dare continuità a Rei

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - L’Alleanza contro la Povertà, in occasione della Giornata Internazionale contro la Povertà, istituita il 17 ottobre 1987, chiede di rafforzare la lotta alla povertà tramite uno strumento che sia in linea con il Reddito d’Inclusione Sociale (Reis) e che sappia dare continuità al lavoro iniziato. Già nelle scorse settimane l’Alleanza, si legge in una nota, aveva evidenziato la necessità di incrementare sostanzialmente il fondo povertà, anche gradualmente nei prossimi anni, con altri 5,8 miliardi di euro; di ampliare la platea dei beneficiari della misura di sostegno al reddito in modo da raggiungere tutte le famiglie in povertà assoluta; di potenziare il beneficio economico per tali famiglie fino ad un importo medio di 400 euro; di rafforzare i Centri per l’Impiego ed i Servizi Sociali volti all’inclusione, senza disperdere le risorse a loro destinate; di coinvolgere nel nuovo processo tutti gli attori impegnati nella lotta alla povertà, sia al livello centrale che sul territorio, includendo Regioni, Comuni, Parti sociali, Terzo settore ed associazioni.