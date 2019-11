6 novembre 2019- 18:53 Manovra: Alleanza Coop, 'da plastic tax e sugar tax tegola da 350 mln su agroalimentare'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Le tasse sulla plastica e sullo zucchero inserite nella Legge di bilancio sono misure che possono avere pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare con danni complessivi stimati intorno ai 350 milioni di euro ed è per questo che sollecitiamo un impegno parlamentare e di governo per ridurne fortemente l’impatto". Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri a margine della conferenza stampa della Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova per illustrare le misure previste per il comparto all’interno della manovra."Si tratta di una tassa – spiega Mercuri - che rischia di pesare in maniera esclusiva su chi trasforma il prodotto, perché è impensabile supporre che si possa trasferire in maniera immediata il rincaro ad esempio di 5 centesimi su una bottiglia di latte o su una insalata in busta, perché ciò andrebbe a provocare una diminuzione pressoché immediata dei consumi, senza avere poi alcun beneficio di tipo ambientale".