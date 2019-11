6 novembre 2019- 18:53 Manovra: Alleanza Coop, 'da plastic tax e sugar tax tegola da 350 mln su agroalimentare' (2)

(Adnkronos) - Mercuri ha quindi evidenziato come le principali cooperative agroalimentari siano all’avanguardia nell’uso di materiali sostenibili e riciclabili. "Molte delle nostre aziende - ricorda il presidente appena riconfermato alla guida dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari - hanno fatto del corretto uso degli imballaggi in termini di servizio e di valorizzazione dei prodotti italiani un asse di sviluppo e alcune di esse sono state promotrici di consorzi di raccolta e di gestione del riciclo dei principali materiali degli imballaggi come la plastica. Ci sono inoltre già oggi esperienze di utilizzo di plastica compostabile che non viene abbastanza incentivata e considerata quale nuova materia organica da promuovere e sostenere".Per quanto riguarda la sugar tax, si tratta di una imposta che andrà a colpire bevande con edulcoranti e succhi di frutta con la sola eccezione di quelli che contengono zuccheri propri con una aliquota pari a 10 euro per ettolitro di prodotto finito, pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di bevanda. "In un momento in cui le vendite di prodotti alimentari sono in contrazione - conclude Mercuri - ogni aumento del prezzo finale non farà altro che innescare un ulteriore calo dei consumi che a sua volta ridurrà ulteriormente i redditi delle imprese del comparto".