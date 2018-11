12 novembre 2018- 19:08 Manovra: Ance, con ripresa costruzioni apporto a pil +0,5% anno

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "La ripresa dell’economia sarà solida e concreta solo con la ripresa del settore delle costruzioni. Con l’apporto dell’edilizia, collegata con il 90% dei settori economici, l’economia potrebbe crescere dello 0,5% in più ogni anno". A sottolinearlo è stato il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione sulla manovra. "Il collasso del sistema infrastrutturale italiano, reso evidente dalle continue emergenze che colpiscono il territorio e le reti, va di pari passo con il collasso del settore delle costruzioni che ha dimezzato i livelli produttivi nell’ultimo decennio, con la fuoriuscita di 600 mila occupati e oltre 120 mila imprese", ha detto Buia aggiungendo che questa crisi ha determinato enormi tensioni finanziarie per molte imprese “sopravvissute”."Molte di queste - ha aggiunto il presidente dell'Ance - manifestano difficoltà nel rimborso dei finanziamenti alle banche creditrici che, nello stesso tempo, sono spinte dalla nuova regolamentazione europea lontano dal settore. Per questo sarebbe opportuno un Fondo che garantisca le banche nelle operazioni di rinegoziazione con imprese in difficoltà e consenta il rilancio degli asset immobiliari coinvolti anziché la loro svendita".