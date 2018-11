12 novembre 2018- 18:59 Manovra: Ance, obiettivi investimenti irrealizzabili, modificare procedure (2)

(AdnKronos) - "Tuttavia, la piena operatività di tali strutture - prosegue Buia - richiederà tempi medio lunghi, che appaiono del tutto incompatibili con una crescita degli investimenti pubblici fin dai primi mesi del 2019. Per raggiungere i risultati da tutti auspicati, già nel 2019, servono misure immediate, da prevedere nella stessa Legge di bilancio, in grado di semplificare e accelerare la fase progettuale e realizzativa nel suo complesso. Un contributo importante al rilancio degli investimenti pubblici potrà arrivare anche dalle misure di finanza pubblica per gli enti territoriali". "La manovra per il 2019 prevede il superamento del pareggio di bilancio e la completa eliminazione di ogni vincolo sui saldi di finanza pubblica degli enti territoriali", evidenzia ancora Buia secondo il quale le misure ad essi relative "sono quelle che hanno maggiore potenzialità di trasformare, rapidamente, le risorse in cantieri". "Gli enti territoriali - dice- hanno ora maggiore spazio per riprendere la loro attività d’investimento, ma dovranno destinare tale opportunità alle opere pubbliche necessarie ai territori .