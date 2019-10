16 ottobre 2019- 15:23 Manovra: Ance Veneto, l'edilizia merita attenzione, motore importante Pil

Padova, 16 ott. (Adnkronos) - “L’edilizia è, senza ombra di dubbio, un motore importante del Pil del nostro Paese. La rigenerazione è certamente un’opportunità dal punto di vista economico e dell’occupazione, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale perché impatta sulla vivibilità dei territori. Alla politica chiediamo attenzione perché il lavoro che dobbiamo fare è tanto e le nostre istanze non possono rimanere inascoltate. La rigenerazione sicuramente rappresenta un ambito strategico per il futuro del Paese e dei territori per questo servono incentivi ad hoc in grado di dare un impulso positivo ad un mercato che resta purtroppo in stagnazione. Questo settore negli anni ha lasciato sul campo tanti posti di lavoro e c’è stata negli anni una vera e propria moria di imprese”. Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, è intervenuto a margine dell’evento Construction Conference che si è tenuto oggi a Padova.“Per anni le nostre istanze sono rimaste inascoltate anche da parte della politica. Oggi, però, intorno ai temi dell’edilizia anche per il dibattito che si è aperto sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente sono tornati al centro dell’agenda. Come associazione avverto interesse ed attenzione nei confronti dei temi che riguardano il nostro settore. Per vincere le sfide del futuro serve tanto lavoro e soprattutto fare squadra tra politica, istituzioni, aziende, associazioni e soggetti economici”, sottolinea.