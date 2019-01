27 gennaio 2019- 15:44 Manovra: assessore Donazzan, 'al Veneto i navigator non servono'

Venezia, 27 gen. (AdnKronos) - "Sul reddito di cittadinanza onestamente sono più che perplessa. Per il Veneto è ben difficilmente applicabile, e non si coniuga con le politiche del lavoro già attuate dalla Regione". Così all'Adnkronos l'assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan spiega la sua posizione sul provvedimento - bandiera del Movimento 5 Stelle."Noi vogliamo farlo funzionare - assicura Donazzan - ma per farlo funzionare, soprattutto nella parte più importante, cioè trovare lavoro per uscire dalla povertà, non si deve assolutamente appesantire l'organizzazione che la nostra Regione si è già data di una rete di soggetti pubblici e privati, e che il ministro ha di fatto ignorato, senza alcun confronto tecnico con le Regioni"."Nell'incontro tra le Regioni ho portato la mia posizione, che è chiara: al Veneto i navigator non servono, perché ci basterebbe che sia definito il piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego già presenti sul nostro territorio, e la certezza delle risorse - avverte l'assessore veneto - e quindi, ritengo di non dover appesantire la macchina pubblica con altri sei mila soggetti da formare, da inserire nel territorio e da coordinare con le già esistenti e articolate politiche del lavoro del Veneto", avverte l'assessore regionale.