22 dicembre 2018- 19:19 Manovra: associazioni tassisti, Governo consegna categoria alla piazza

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Il Governo "ha scelto di stare dalla parte dell’illegalità e delle multinazionali". Le associazioni dei tassisti sono sul piede di guerra per la decisione del Governo che, stando a quanto scrivono, ha modificato "l’emendamento presentato il 18 dicembre scorso e confermato fino a questa mattina con un colpo di mano". In una nota unitaria, Claai-Unione Artigiani, Tam, Satam, Unica Tax i Lombardia, Uritaxi, Taxi Blu, sostengono che così l'Esecutivo "ha scelto di interrompere ogni rapporto con la rappresentanza sindacale e di consegnare la categoria alla piazza".Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi è molto duro: "Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, la Lega, con questa Finanziaria ha di fatto venduto il mondo Taxi a Uber. Quello che ha fatto paradossalmente non erano riusciti a farlo nel passato nemmeno Bersani e il Partito Democratico. Salvini - continua - dovrà rendere conto di questo non solo alla categoria ma al popolo italiano, perché ad oggi le chiacchiere e le promesse del passato non trovano riscontro nei fatti che oggi ci dicono, lo ribadisco, che una intera categoria di lavoratori artigiani fatta di giovani, padri e madri, è stata venduta ad una multinazionale".