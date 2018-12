29 dicembre 2018- 18:48 **Manovra: bagarre in aula, Pd contro M5S e Fico, non è più un garante**

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Proteste Pd contro i 5 Stelle e contro il presidente della Camera, Roberto Fico. A scatenare la bagarre in aula diversi passaggi dell'intervento di Teresa Manzo di M5S durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Dai banchi del Pd parte la protesta. "Tutti hanno diritto di fare il proprio intervento come voi avete fatto il vostro", interviene Fico richiamando all'ordine i dem. "Quando qualcuno ci offende, lei ha il compito di fermarlo. Lei permette che il M5S ci insulti senza dire nulla dicendo che siamo dei 'truffatori -dice Emanuele Fiano del Pd rivolto a Fico- lei è la terza carica dello Stato, lei così inficia il suo mandato, inficia la sua imparzialità non intervenendo mai a censurare i colleghi del gruppo da cui proviene. Lei non rappresenta più un presidente di garanzia". Circa una decina di deputati Pd si sono iscritti a parlare a titolo personale per protestare per non aver censurato la deputata Manzo.