2 dicembre 2018- 15:55 Manovra: Bagnai, nessuna retromarcia, scontro con Ue fa male a tutti

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - "Capisco che c'è un interesse a rappresentare un Governo in retromarcia. Credo che i cittadini ci vedono e vedono che stiamo lavorando con molta calma e con molta concretezza per realizzare quello che abbiamo promesso e lo stiamo facendo con uno spillo di interlocuzione nei riguardi dell'Ue che vuole essere una prova di senso di responsabilità". Così il presidente della Commissione Finanze del Senato ed esponente della Lega, Alberto Bagnai a 'In mezz'ora in più' su RaiTre."Non c'è nessun bisogno di andare allo scontro. Non perché fa male all'Italia ma fa male a tutti. Se ci potessero schiacciare ci schiaccerebbero. La verità è un'altra è che si capisce che un Paese fondatore prima della Comunità Europea e poi dell'Ue deve essere preso in considerazione nelle sue rivendicazioni". Insomma, aggiunge, "non credo ci sia stata una retromarcia. Le retromarcia le hanno fatte i governi precedenti che dicevano che le regole Ue erano sbagliate però rispettiamole così diventiamo credibili".