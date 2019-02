9 febbraio 2019- 13:44 **Manovra: Barbagallo, Di Maio taglia pensioni sindacati? Non ce ne frega niente**

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Oggi Di Maio ci ha minacciato dicendo che taglia le pensioni d'ora ai sindacalisti. Non ce ne frega niente...". E' la replica che giunge dal segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. "Chi ha versato ed è in regola, farà ricorso. Si beccheranno un sacco di cause se intervengono su chi è già in pensione, come prevede la legge", avverte.