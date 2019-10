16 ottobre 2019- 14:49 Manovra: Bellanova, 'nessuna divisione, solo normale confronto'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Siamo in carica da meno di un mese, abbiamo fatto una Manovra impegnativa e abbiamo impedito che ventitré miliardi di euro di Iva ricadessero sulle famiglie e sulle imprese. Insieme a questo abbiamo fatto interventi anche per sostenere la crescita e per una maggiore equità. Non c’è stata divisione, c’è stata una normale discussione e un confronto tra forze diverse". Così a Sky TG24 il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.