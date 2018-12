29 dicembre 2018- 18:58 **Manovra: Berlusconi, a gennaio gilet azzurri in tutte le piazze**

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "I gilet azzurri indossati dai nostri parlamentari sono il simbolo di un'Italia che non vuole distruggere, ma ricominciare a costruire: un'Italia che dice basta tasse, giù le mani dalle pensioni, giù le mani dal volontariato, giù le mani dall'Italia che lavora e che produce! Gli stessi gilet azzurri a gennaio saranno nelle piazze di tutte le città italiane per continuare la mobilitazione contro il governo giallo-verde a fianco dell'altra Italia seria e lavoratrice che ancora una volta viene ingiustamente penalizzata". Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota.