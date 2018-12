29 dicembre 2018- 19:05 Manovra: Berlusconi, aumenta tasse, mix di pauperismo e dilettantismo (2)

(AdnKronos) - "Il secondo aspetto molto grave -continua Berlusconi- è l’attacco alle pensioni, cioè ai diritti acquisiti di milioni e milioni di italiani che li hanno ottenuti con il lavoro e la fatica e che ora si vedono decurtare quello che spetta loro in base ai contributi versati. Ad essere penalizzati non sono soltanto i più ricchi, a meno che il governo giallo verde non consideri 'ricco' chi vive con una pensione di 1.500 euro, frutto di una vita di onesto lavoro"."La terza grave questione è l’attacco al no profit, cioè alla parte migliore dell’Italia, alle tante realtà generose e meritevoli che operano nel sociale a fianco del più deboli, perché nessuno rimanga indietro, per salvare e difendere la dignità delle persone. Nel disperato tentativo di trovare risorse per finanziare promesse irrealizzabili come il reddito di cittadinanza, si tolgono mezzi a chi – laici e religiosi – prima e meglio dello Stato si prende cura di coloro che versano in difficoltà reali", conclude.