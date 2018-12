29 dicembre 2018- 19:07 Manovra: Berlusconi, Camere obbligate a votare testo scritto a Bruxelles

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota. Per quanto riguarda il metodo, aggiunge, "si stanno obbligando le Camere a votare, senza quasi averla letta, una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di voler sfidare e sconfiggere. Per fortuna è prevalso il buon senso e si è evitata una sanzione europea, ma il prezzo per ottenere questo è stato una legge di bilancio che gli italiani pagheranno molto cara".