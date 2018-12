18 dicembre 2018- 19:53 Manovra: Bernini, bene Conte riferisca in aula

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Siamo soddisfatti perché riteniamo indispensabile che il presidente Conte venga a dirci qualcosa di significativo e quali siano stati i parametri del negoziato con l'Europa. Soprattutto, ci aspettiamo che il governo ci darà il tempo necessario per poter far sentire la nostra voce di opposizione per presentare emendamenti in tempi congrui. E' molto importante che alla disponibilità dei contenuti corrisponda anche la disponibilità relativa all'attività democratica di questo Parlamento". Lo ha detto in aula Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia.