25 novembre 2018- 13:13 Manovra: Bernini, Conte si vanta di rivoluzione che impoverisce Italia

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - “Che bella rivoluzione, presidente Conte sta facendo il governo a trazione grillina e con la sua supervisione! Di cosa vuole vantarsi? Di una rivoluzione che colpisce i risparmi degli italiani, che scatena l’attacco dei mercati che non investono più nei nostri titoli del debito pubblico? Di una rivoluzione che comporta anche il rischio di dover chiedere quanto prima un prestito all’Unione europea a condizioni draconiane come accaduto in Grecia, diversamente il Paese andrà in bancarotta?". A chiederlo al presidente del Consiglio è Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Non è una rivoluzione di cui vantarsi, quella che impoverisce il Paese, caro presidente Conte - prosegue l'azzurra - Esca piuttosto da questa sua inusuale riservatezza con cui sta conducendo una pseudo trattativa con la Commissione, nessuno le darà retta in Europa se non cambierà la manovra. Lo faccia prima che sia troppo tardi”.