17 ottobre 2018- 14:20 Manovra: Bernini, coro di no, Fi lotterà per cambiarla

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Contro la manovra c'è un coro di no. Non piace solo ai vari organi indipendenti che si sono già pronunciati, non solo all'Europa e al Fondo monetario. Non piace neppure agli imprenditori che stanno verificando sulla loro pelle che non c'è la flat tax, alle banche che insieme con le assicurazioni vedranno aumentati i loro balzelli, la manovra è criticata persino dalla Caritas che non vuole si elimini il Rei come prevede il governo con l'introduzione del reddito di cittadinanza". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Una manovra infelice, tutta di spesa, che aumenta il debito, mette a rischio i risparmi degli italiani e che non spinge sulla crescita perché mancano gli investimenti e un piano complessivo di sviluppo. Noi di Forza Italia -conclude Bernini- vogliamo cambiarla e ci batteremo fino all'ultimo voto in Parlamento".