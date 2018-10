14 ottobre 2018- 14:26 Manovra: Bernini, da domani capiremo se governo pensa a Paese o a voto

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Domani comincia una settimana cruciale per capire quanto questo governo abbia lavorato per il Paese e non sia invece solo proteso a passare all’incasso di facili consensi in vista delle elezioni Europee di maggio. Con la presentazione del progetto della legge di Bilancio e del decreto fiscale capiremo se la Lega vorrà riscattarsi non lasciando, come ha fatto finora, in mano ai 5 Stelle le chiavi della manovra sbilanciata sulla decrescita felice e sul reddito di cittadinanza". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."Capiremo -aggiunge- se davvero ci sarà la pace fiscale per dare respiro alle imprese e ai cittadini vessati dal fisco oppure se si tratterà, come vogliono i grillini, di una piccola revisione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Capiremo ancora se si vorranno punire coloro che avendo guadagnato onestamente con il proprio lavoro debbano essere ora rapinati con il taglio delle pensioni, oggi si parla di quelle da 3.500 invece che 4.500 euro al mese in su, cifra considerata scriteriatamente d’oro".