14 ottobre 2018- 14:26 Manovra: Bernini, da domani capiremo se governo pensa a Paese o a voto (2)

(AdnKronos) - "Capiremo, inoltre, se la riforma delle pensioni -dice ancora l'esponente azzurra- sarà equa come promette la Lega o se determinerà palesi ingiustizie e se e come il reddito di cittadinanza darà un supporto a coloro che avendo perso il lavoro sono alla ricerca di un altro o se si trasformerà in un regalo a pochi rispetto ai 5/6 milioni di poveri, generando anche in questo caso inaccettabili differenze di trattamento". "Noi di Forza Italia, dopo aver letto la Nota di aggiornamento -conclude Bernini- abbiamo poche speranze ma il dettaglio della manovra può nascondere miglioramenti auspicabili o altri disastri che non ci auguriamo”.