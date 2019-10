29 ottobre 2019- 20:52 Manovra: Bernini, 'è stata rivista ma è pure peggio'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "All’immediata vigilia della presentazione in Parlamento, fonti di Palazzo Chigi hanno annunciato che il Mef è ancora alla ricerca di risorse per alleggerire la tassazione, ma intanto restano la sugar tax e la tassa sulla plastica, che penalizzeranno pesantemente le aziende italiane. Il raddoppio del prezzo della plastica, in particolare, avrà gravi conseguenze anche sui consumatori". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia."L’unica buona notizia è la marcia indietro sulla cedolare secca, ma i finanziamenti per il taglio del cuneo fiscale e per industria 4.0 restano largamente insufficienti. Con una prospettiva di crescita vicina allo zero, l’Italia avrebbe bisogno di una manovra coraggiosa, di segno esattamente opposto a quella delle sinistre, che è quasi tutta in deficit, con interventi incisivi sulla spesa pubblica improduttiva a vantaggio degli investimenti, che invece restano al palo. Di male in peggio, dunque".