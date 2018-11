12 novembre 2018- 13:51 Manovra: Bernini, Lega e M5S separati in casa

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Salvini svela la soluzione del giallo sul vertice a palazzo Chigi: si è tenuto solo tra lui e il premier Conte, assenti l'altro vicepremier Di Maio e il ministro Tria. Sulla manovra, sulla Libia e sulla lettera di risposta a Bruxelles i 5Stelle non hanno nulla da dire o da eccepire? La verità è che anche da questa circostanza emerge in modo plastico come nel governo e nella maggioranza i rapporti siano ormai a zero. Lega e M5S vivono come separati in casa". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Noi prendiamo atto, ma non esultiamo -aggiunge- perché a pagare le conseguenze di questo stato di cose sono i cittadini, le famiglie e le imprese. È sulla loro pelle che si sta giocando un azzardo pericoloso con una legge di bilancio tutta spese e deficit che non genera crescita e che rischia di portare il Paese alla terza recessione in dieci anni".