14 ottobre 2019- 19:22 Manovra: Bernini, 'su quota 100 credibilità governo quota zero'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Quota 100 va smantellata per liberare risorse utili a tagliare sul serio, non a parole o nei decimali, il costo del lavoro e in generale il folle carico fiscale e contributivo che grava sull’impresa (il 53% dei profitti commerciali secondo l’ultima classifica della Banca mondiale, che ci pone al centodiciottesimo posto su centonovanta Paesi!)". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Qui invece -aggiunge- si ipotizza un 'restyling' di facciata di quota 100, per continuare con la consueta politica economica iper-assistenzialista: distribuire mance e mancette di Stato, si chiamino reddito di cittadinanza o 80 euro. È questa la differenza di fondo tra noi e loro, tra una ricetta liberale e una statalista, assistenziale e demagogica. Il teatrino in atto su quota 100, insomma, è la dimostrazione della credibilità di questa maggioranza, scesa rapidamente a quota zero".