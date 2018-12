19 dicembre 2018- 18:38 Manovra: Bersani, non è cambiato nulla? Non ci prendano per stupidi

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Sostanzialmente il governo invece di fare la manovra col Parlamento, l'ha fatta con i commissari europei. Quello che ci torna da Bruxelles è una manovra nuova. Dicono: 'Non è cambiato niente'. Non devono prenderci per degli stupidi....". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Sky Economia.