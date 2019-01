3 gennaio 2019- 07:33 Manovra: Boccia, in Italia il lavoro è l'emergenza, aprire cantieri

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "È una manovra espansiva, la crescita è un’altra cosa. Quello che occorre, adesso che la legge di Bilancio è approvata, è aprire tutti i cantieri pronti a partire. I costruttori dell’Ance hanno calcolato che sono bloccate in Italia ventisette grandi opere al di sopra dei 100 milioni, al Nord, al Centro e al Sud, che se si avviassero darebbero lavoro a 400mila persone con una ricaduta sull’economia di 86 miliardi. Nel Paese c’è una grande emergenza che si chiama lavoro. Occorre trovare soluzioni, creare occasioni di lavoro". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Le analisi di impatto - sottolinea- devono partire e puntare al calcolo dei posti di lavoro che attivano. Solo nel settore costruzioni ne abbiamo persi oltre 600mila dall’inizio della crisi. Il lavoro è la prima delle emergenze".Per il leader degli industriali serve un'attenzione al mondo del lavoro e in particolare provvedendo ad un taglio netto del cuneo fiscale che tra tasse e contributi incide per oltre il 70%, nonché detassazione e decontribuzione totale dei premi di produzione per i contratti di secondo livello aziendale. Elementi, questi, sottolinea Boccia, "che eleverebbero il netto in busta dei lavoratori cui andrebbe completamente a favore come indicato nel patto della fabbrica sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil. Da avviare inoltre un grande piano di inclusione giovani con la decontribuzione e la detassazione totale per le assunzioni a tempo indeterminato".