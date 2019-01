3 gennaio 2019- 07:33 Manovra: Boccia, in Italia il lavoro è l'emergenza, aprire cantieri (2)

(AdnKronos) - Così, sostiene Boccia, "si può affrontare l’emergenza lavoro e lo si può fare guardando oltre la Manovra perché molte misure non impattano sul primo anno".Fin dal primo momento, spiega ancora il presidente di Confindustria in merito a 'Industria 4.0', "abbiamo chiesto il mantenimento, se non il potenziamento, degli strumenti che hanno avuto effetti positivi sull’economia reale. E l’impianto di Industria 4.0 è stato utile per l’intero mondo delle imprese che ha potuto rinnovarsi e trasformarsi tecnologicamente. Indebolire questo impianto lo consideriamo un errore". Ai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, aggiunge, "lo abbiamo ribadito in occasione dei due incontri con Salvini e Di Maio e alcune correzioni ci sono state rispetto a un primo e maggior depotenziamento che comunque c’è stato".Sul fronte dei temi come tecnologia e formazione, sottolinea Boccia, "bisogna dare atto che alcune iniziative sono state riprese ma - aggiunge - è ancora poco se vogliamo restare la seconda manifattura d'Europa. Se non vogliamo portare alla paralisi il sistema industriale dobbiamo immaginare un percorso e strumenti di politica economica che puntino a scelte per una industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e investimenti. In tal senso c’è ancora molto da fare e superare l’ostilità verso l’industria del Paese che garantisce oltre 450 miliardi di export su un totale di 550 miliardi".