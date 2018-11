7 novembre 2018- 18:17 Manovra: Boccia (Pd), sfidiamo Governo su riduzione tasse sul lavoro

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Se davvero vogliamo dare una scossa all'occupazione dobbiamo investire sul lavoro duraturo. E conosco solo un modo per farlo: abbassare il costo fiscale del lavoro. Le ingenti spese correnti previste nella legge di Bilancio 2019-2021 per il reddito di cittadinanza, concentriamole tutta sulla riduzione del costo fiscale del lavoro". Così Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico, in diretta a Tagadà su La7.Sulle povertà, rileva, "mettiamoci le risorse del Reddito d'inclusione, raddoppiamole e facciamolo partire immediatamente. Ma il lavoro si crea con le imprese. E le imprese con la mia proposta potranno assumere a costi fiscali più bassi per 8100 euro l'anno a lavoratore e gli stessi lavoratori avranno più soldi in busta paga. Non vedo altre strade percorribili". Il Pd, aggiunge Boccia, "aveva iniziato a farlo nel 2015 con successo, con la decontribuzione piena, poi non c'è stato il coraggio di trasformarlo in una misura strutturale. Io ci avevo provato in Parlamento ma trovando una resistenza da parte dei sostenitori dei bonus annuali. Ma non mi arrendo e ci torno su; questa sarà una delle priorità della mia mozione congressuale. Serve lavoro non sussidi. Il governo dimostri coraggio e concentri le risorse degli italiani, prese in debito, sul lavoro a tempo indeterminato".