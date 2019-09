16 settembre 2019- 12:58 **Manovra: Boccia, 'penso confronto a breve, cuneo e infrastrutture le richieste'**

Roma, 16 set. (AdnKronos) - "Non ci sono stati ancora contatti" con il nuovo esecutivo Conte bis "ma penso che a breve ci sarà un'apertura per confrontarsi sulla legge bilancio" e le "richieste sono quelle già espresse prima dell’estate", a cominciare dal "nodo delle infrastrutture" e dal "cuneo fiscale". A dirlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rispondendo ai giornalisti che, a margine di un evento alla Luiss, gli hanno chiesto chiarimenti in vista dell'incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed i sindacati sulla manovra.