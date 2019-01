5 gennaio 2019- 17:34 **Manovra: Bongiorno, confronto con Abi per garanzie a lavoratori Pa su quota100**

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Il governo lavora per garantire a dipendenti Pa che decidano di usare #quota100 Tfr in anticipo (rispetto a quanto previsto dalle norme dei precedenti governi), mediante convenzioni stipulate tra banche e amministrazioni. Stiamo parlando con Abi per trovare soluzione più favorevole". Lo ha scritto su twitter il ministro della Pa, Giulia Bongiorno.