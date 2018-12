2 dicembre 2018- 13:31 Manovra: Borghi, riforma pensioni e reddito cittadinanza al Senato

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - I termini per la presentazione degli emendamenti al ddl bilancio sono scaduti quindi, per trattare i due pilastri dalla manovra (riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza) "a questo punto se me parla al Senato". Lo afferma il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando al Gr1 Rai. In manovra, ricorda il presidente, sono previsti i fondi per "le misure nella loro interezza. Quindi al momento non cambiano i saldi".“Ovviamente -secondo il presidente- la platea dei beneficiari avrà costi minori perché, se la norma prevede l’opzione per tutti di andare in pensione, non è detto che tutti la accoglieranno. C’è tanta gente che sta bene al lavoro”.Inoltre spetterà al governo la decisione di “destinare questi costi minori al minore deficit o ad altri investimenti”. Una decisione, sottolinea Borghi, che sarà presa “nell’interlocuzione con l’Europa”.